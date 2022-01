Word je somber van de huizenmarkt? Zo ga je het beste met je gevoelens om

Binnenland

Rechter moet zich na conflict in ’horrorflat’ buigen over huisuitzetting Syrisch gezin

Het is niet gelukt om een oplossing te vinden voor de Syrische familie in de Zonkantflat in Alkmaar. Dat betekent dat de rechter binnenkort een uitspraak zal doen over de huurcontracten van het jonge gezin en de alleenstaande opa, die naast hen woont.