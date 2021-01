Mijn garage: de Peugeot 205 Forever uit ’94 is voor Mark (19) een blijvertje

Eigenaar

Mark van der Ent (19), student

Auto

Peugeot 205 1.1 Forever

Bouwjaar

1994

Waarde

1000 euro

Motor

1124 cm3, vier-in-lijn 60 pk

Toekomst

„Helemaal opknappen. Als ik klaar ben met studeren, een baan heb en een beetje budget...”

’Sinds mijn tiende ben ik gek op auto’s. Dat het een 205 is geworden, komt doordat we altijd in Frankrijk op vakantie gaan. Ik heb een voorliefde voor de jaren 80-auto’s die je daar nog zoveel ziet rijden. Dan moeten ze wel goed zijn! Het comfort is ongeëvenaard en er zit weinig elektronica in. De ideale beginnersauto.

Dit was de tweede auto waar ik op af ging. Voor 700 euro mocht ik ’m ophalen. Hij stond op een camping onder de bomen, was wekenlang niet gewassen en lag bedolven onder een stapel bladeren. Maar er zat ook een lijst rekeningen van vervangen onderdelen bij. De verkoper had ’m als klusauto.

De techniek was dus goed, maar de lak was matig, hij stond op kale velgen en de pookknop was een tennisbal. Mijn vader moest proefrijden, want ik had mijn rijbewijs nog niet.

Als eerste ben ik stevig gaan schoonmaken en heb ik de enorme speakers achterin eruitgehaald. Ik probeer alles origineel te maken en te houden; ik ga regelmatig op de sloop kijken.

Ik gebruik ’m een paar duizend kilometer per jaar. Vanwege de korte wielbasis en dunne bandjes is zo’n autootje heel wendbaar en door het lage gewicht ook best vlot. Komende zomer wil ik ermee met vrienden naar Normandië. Moderne auto’s kijken altijd boos, deze is juist heel aaibaar.

Ik ga vast nog veel andere auto’s rijden, maar deze blijft. Hij is er al ruim 26 jaar, dus waarom niet?”