Duurzame avonturen in Frans Alpendorp Morzine

Door Katina Stavrianos

Dat de Franse Alpen ’s winters goed voor uren skiplezier zijn, weten we wel. Maar juist in de zomer is de lijst met outdooractiviteiten oneindig. VRIJ beleefde groene avonturen in Portes du Soleil.