Het grote dilemma rondom kattenziekte FIP

Wellicht heb je weleens van FIP gehoord, Feline Infectieuze Peritonitis, een ziekte die bij katten voorkomt waarbij ontstekingen rond de bloedvaten ontstaan. Katten overlijden hieraan. Meestal worden ze ingeslapen om ze een lijdensweg te besparen.

Het is een nare ziekte die gelukkig niet zeer besmettelijk is. Het wordt niet één-op-één overgedragen. Als katten in minder hygiënische omstandigheden leven en meer blootstelling aan het virus hebben, dan is de kans dat zij FIP krijgen groter. Duizenden katten in Nederland kampen er jaarlijks mee.

Nu is er een antiviraal middel ontwikkeld dat goed lijkt te werken. Er zijn al honderden gevallen bekend van katten met FIP die na intensieve behandeling zijn genezen. Het probleem is dat dit middel vooralsnog niet als geneesmiddel is geregistreerd en zodoende niet mag worden gebruikt.

In uitzonderlijke gevallen mogen dierenartsen mensen-geneesmiddelen voor dieren uitschrijven. Dan moet hij of zij goede argumenten hebben en het geneesmiddel moet voor mensen geregistreerd zijn.

Het is maar de vraag of de farmaceut die het heeft ontwikkeld, dit gaat doen (het middel werkt ook tegen bepaalde virussen bij mensen). Hierdoor is handel in dit middel of een behandeling ermee illegaal, wat onlangs in Nederland en België tot arrestaties leidde.

Ik snap de wanhoop van kattenbaasjes die een beestje met FIP hebben. Er is een behandeling met kans op genezing mogelijk, maar je dierenarts moet adviseren om je kat te laten inslapen. Sommige baasjes wisselen online ervaringen uit over de behandelingen en de manieren om het middel te verkrijgen.

Als middelen schaars zijn, er veel vraag naar is en ze verboden zijn, zal illegale handel ontstaan. Zo’n behandeling voor een kat met FIP kost duizenden euro’s en niet alle middelen die worden verhandeld, zijn zuiver of werkzaam.

Tja, wat zou jij doen als je kat met FIP is gediagnosticeerd? Hopelijk wordt dit middel snel geregistreerd, kan de kwaliteit worden gewaarborgd en de behandeling door dierenartsen begeleid.

