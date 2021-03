Hier komt je bierbuikje vandaan (en zo kom je er ook weer van af)

Vooral voor stevige drinkers is er een verband tussen hun alcoholconsumptie en hun lichaamsgewicht. Alleen gaat dat niet enkel op voor bier, maar voor elk type alcohol.

Suiker

Wat hier een rol speelt: de suiker in de alcohol. Want suiker en geraffineerde koolhydraten zijn de belangrijkste oorzaken van die bierbuik. Je bierbuik is dus eigenlijk een suikerbuik.

Wat ook meespeelt is je levensstijl: een ’couch potato’ die zich tegoed doet aan kant-en-klare maaltijden terwijl hij naar Netflix ligt te gapen met een pintje in de hand kan bijna rekenen op een bierbuik. Tenzij die persoon een hoog metabolisme heeft.

Genen

Helaas zijn ook genen de boosdoeners. Sommige mensen kunnen de hele dag door ongezond eten en geen gram aankomen, terwijl anderen al aankomen als ze bij wijze van spreken alleen al naar pizza kijken.

Bij sommige mensen blijft het bovendien kleven aan hun bovenbenen, anderen komen gelijkmatig bij en dan heb je nog mensen die een mooie ronde buik kweken. Niet jouw schuld, maar ook niets om trots op te zijn.

Ook leeftijd speelt een rol: je metabolisme vertraagt naarmate je ouder wordt, waardoor je gemakkelijker aankomt, of moeilijker gewicht verliest, het is maar hoe je het bekijkt.

Hoe kom je van die buik af?

Let op je voeding. Eet vooral plantaardig voedsel, gezonde vetten en complexe koolhydraten. Ook sporten is belangrijk. Een intervaltraining van hoge intensiteit werkt het best om buikvet te doen smelten als sneeuw voor de zon.