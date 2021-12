Je kunt je cocktail nu ook... eten

Bij een cocktail denken we al snel aan de gezellige bar, liefst aan het strand, zee op de achtergrond, stemmig muziekje erbij... Zelf maken is dan vaak weer gedoe, en een strandtent is ook niet altijd voorhanden. Geinig dus, dat er zoiets bestaat als een cocktail verpakt in een snoepje. Inclusief alcohol.

De zogeheten Cocktail Gummies zijn er in de smaken als Cosmopolitan, Mojito of Tequila Sunrise, maar ook in een stevige Whiskey. De snoepjes zijn gemixt zoals een échte cocktail en op smaak gebracht met sterke drank, bitters, gedroogd fruit en spicy kruiden.

Denk dus aan die snoepjes van vroeger, maar dan met een vleug alcohol, tot aan Gin-Tonic aan toe. Er zijn ook boxen met speciale proeverijen (in snackvorm, dus), zo zit in de Party Selectionomder meer een Berry Daiquiri. Voor een avondje thuis kun je je tanden zetten in een Spicy Margarita en Piña Colada.