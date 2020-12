Vijf tips om samen sparen makkelijker te maken

Sparen gaat makkelijker wanneer je het samen doet. Als je een partner hebt, is het wel heel makkelijk als de neuzen dezelfde kant op staan. Maar wat als je lief helemaal geen zin heeft om te besparen en te sparen?

1. Alles begint met overzicht creëren in de inkomsten en uitgaven. Nu is dit voor de meeste mensen niet het allerleukste klusje. Voor je partner ook niet? Doe het dan alleen en laat hem of haar aanhaken wanneer het leuker wordt.

2. Nodig hem of haar uit voor een gesprek over financiën. Is je partner niet meteen enthousiast? Schenk dan een lekker glas wijn in en serveer een toastje met gerookte zalm of brie.

3. Laat hem of haar raden wat jullie aan bepaalde zaken uitgeven, bijvoorbeeld boodschappen of horeca. Waarschijnlijk zit hij of zij er flink naast.

Toon nu de echte cijfers. Hopelijk opent dit zijn of haar ogen voor je boodschap dat er écht iets moet gebeuren.

4. Vertel wat jij denkt dat jullie in totaal kunnen besparen. Focus op de winst die valt te behalen. Reken voor hoe jullie dan bepaalde dromen binnen afzienbare tijd kunnen behalen. Bijvoorbeeld die prachtreis. Kijk, dat klinkt nog eens leuk.

5. Maak samen een plan maar wees niet te extreem. Anders haakt je partner straks af. Ook met kleine stapjes kom je er.