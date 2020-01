Dierenvraag: ’Waarom asielhond uit buitenland?’

Piet Hellemans: „Er zitten veel honden in Nederlandse asielen. Meestal is er niets mis met deze dieren. Dikwijls heeft hun eerste baasje niet bij de verantwoordelijkheid stilgestaan of laat de persoonlijke situatie een hond niet meer toe. Het zijn vaak grote exemplaren (meer dan 30 kilo) die rücksichtslos worden aangeschaft en in de asielen terechtkomen. Daar hebben we hier veel meer van.

De kleinere (straat)honden uit Griekenland en Spanje verdienen ook een fijn gezin. De aanwas is daar te groot om met adoptie op te vangen.

Bovendien zijn de (onherleidbare) kruisingen uit Griekenland en Spanje vaak gezonder dan rashonden.

De meeste wonen wel tijdelijk in een gastgezin om te wennen aan vriendelijke mensen en een stedelijke omgeving.

Denkt u aan een hond? Kijk eerst in Nederlandse asielen via ikzoekbaas.dierenbescherming.nl of herplaatsingsites zoals verhuisdieren.nl. Vindt u daar geen trouwe viervoeter? Kijk dan over de grens!

Heeft u ook een dierenvraag?