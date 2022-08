Deze fijne stadsauto’s koop je voor 2500 euro

Occasionselectie

Citroën C1 2005 – 2014

Kinderen passen nog net achterin de C1, de bagageruimte is met 139 liter niet overdadig. Aan boord kan het best rumoerig zijn en de Citroën is voor een Franse auto knap hard geveerd. Zolang je voornamelijk in de stad rijdt, kom je daar wel overheen. Een verbruik van 1 op 20 is goed haalbaar. Wij zouden kijken bij een autobedrijf in Peize dat een knalrode driedeurs ’Ambiance’ (2009, 149.000 km) voor € 2499 heeft.

Kia Picanto 2003 – 2011

Deze eerste generatie Picanto is misschien minder flitsend om te zien dan de modellen die daarna kwamen, maar dat neemt niet weg dat hij een ijzersterke aanbieding vormt. Hij heeft vijf portieren en is best comfortabel; ook grotere afstanden zijn goed te doen. Reken in de stad op 1 op 15. De zilvergrijze ’X-pect’ (2009, 129.000 km) bij een autobedrijf in Uitgeest lijkt ons voor € 2.500 een prima optie.

Renault Twingo 2007 – 2014

De tweede generatie Twingo mist het eigenwijze uiterlijk van het oermodel, maar blijft een fijne stadsauto. Het dashboard vraagt enige gewenning. Het veercomfort is voldoende voor langere ritten, wel zijn de zittingen van de voorstoelen erg kort. Achterin kunnen ook volwassenen mee (zij het niet te ver). Een autobedrijf in Dongen adverteert met een zilvergrijze 1.2 ’Dynamique’ (2008, 151.000 km) voor € 2.500.

Oordeel van de Wegenwacht

Een doorgebrande zekering leidt bij de C1 tot een zoektocht, want die zitten verstopt in het dashboard. De waterpomp is een zwak punt, maar met een half uurtje zit er een nieuwe in. Lekkage komt ook voor, langs de voorportieren of bij het derde remlicht. Met een contactsleutel die niet wordt herkend, weet de Wegenwacht raad.

Het komt voor dat de elektrische brandstofpomp van dit type Picanto slecht contact maakt. Als dat onderdeel er de brui aan geeft, weigert ook de motor dienst. Is de accu leeg of los geweest, dan herkent de kleine Kia soms zijn sleutels niet meer. Dat moet de dealer voor je oplossen. De Wegenwacht weet een noodoplossing voor een doorgebrande verlichtingsschakelaar.

Deze tweede generatie Twingo is ook op leeftijd nog behoorlijk betrouwbaar. Kleine elektronische storingen komen weleens voor, maar daarin valt niet echt een patroon te ontdekken. De Wegenwacht kent daarom geen typische Twingo-kwaaltjes.

Ons advies

Voor een klein prijsje mag je geen al te hoge eisen stellen. Deze drie stadsmini’s zijn hun aankoopbedrag echter dubbel en dwars waard. Ze geven elkaar weinig toe, maar de Kia lijkt ons de verstandigste koop.

