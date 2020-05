Recept van de dag: Risotto als de zomer

Smelt de helft van boter in een braadpan en bak de uien en de spek 5 minuten zacht. Voeg de rijst toe en roer even. Doe er een soeplepel hete bouillon bij, laat pruttelen en voeg weer een lepel toe als de bouillon is opgenomen. Ga zo door tot de bouillon op is en de rijst gaar. Halverwege doe je de salie erbij. Op het einde nog een klont boter, peper en de geraspte Parmezaanse kaas. Oude echte boerenkaas mag ook, smelt net zo mooi. Roer en laat de smaken even intrekken. Vijf minuten. Dan serveren. Eten op het balkon, in de tuin, op straat, en als je binnen aan tafel gaat zitten, dan de ramen wijd open. Zet de Madrigalen van Gesualdi op. En dan met zo’n bordje op schoot. Een echt voorproefje van de zomer!

Nodig voor 4 personen:

125 gr ongezouten boter

8 sjalotten, fijngehakt

150 gr spek, in kleine blokjes

300 gr risottorijst

1 ½ l warme kippenbouillon

6 blaadjes salie, fijngehakt

100 gr geraspte oude kaas

Zwarte peper