Zien: Arnaldo (43) en zijn zoon Ramon (13) bouwen al twee jaar aan hun eigen zeilboot

’We moeten zuiniger worden op de gezondheid van kinderen’

Jong geleerd is oud gedaan. En dat is nu net het punt bij overgewicht bij kinderen. Doordat zij minder bewegen en ook nog eens ongezonder eten en drinken, neemt de kans op hart- en vaatziekten voor later toe. Een jong aangeleerde levensstijl later afleren blijkt in de praktijk o zo lastig.