Deze slimme trucjes heeft Tessa (51) voor het inpakken van een handtas

„Reizen heb ik altijd al fascinerend gevonden. Tijdens geschiedenisles zat ik op het puntje van mijn stoel als het over ontdekkingsreizen ging en bij aardrijkskunde nam ik me tijdens het bladeren door de Bosatlas voor dat ik elk land zou gaan afstrepen. Inmiddels heb ik veel gezien, maar niet alles. Een mooie bijkomstigheid van modeontwerpster en ondernemer zijn is dat ik vaak onderweg ben.

Van textielfabrieken in Turkije bezoeken tot fotoshoots op Ibiza regelen en van modebeurzen in Milaan afstruinen tot inspiratie op Mauritius opdoen: gemiddeld staat er elke maand één reis op de planning. Lang duren ze niet; maximaal tien dagen. Langer kan ik in verband met mijn werkzaamheden hier niet van huis zijn.

Omdat ik als modeontwerper nooit uit sta, doe ik ook tijdens privé-tripjes het nodige voor mijn merk. Ik zie altijd weer mooie kleuren, materialen of mensen waardoor ik geïnspireerd raak. Of een mooie locatie waarop ik snel wat mooie beelden voor social media kan schieten. Omdat ik doe wat ik leuk vind, voelt het nooit als werken. Er blijft ook altijd tijd over om lekker te relaxen.

Reizen doe ik altijd met een rolkoffer. Hoe irritant veel geluid hij ook maakt als ik ’m achter me aan trek: ’traveling light’ staat niet in mijn woordenboek en zo hoef ik het minst te sjouwen. Ik ben een bijdehante inpakker. Dingen die zwaar zijn of onhandig qua vorm zoals grote handdoeken, jassen of sleehakken doe ik nooit in mijn ruimbagage. Zonde van de kilo’s en de ruimte. In plaats daarvan trek ik ze aan of stop ik ze in mijn handtas.

Wat die handtas betreft heb ik trucjes. Meestal neem ik een ruime strandtas mee die ik met kleinere (gevulde) tasjes vul. Op mijn bestemming haal ik ze dan als een soort Matroesjka uit elkaar.

Shampoo, bodywash en lotion, allemaal in reisformaat, verzamel ik thuis in een grote bak zodat ik altijd iets heb om mee te nemen en ik geen ruimte aan enorme flessen kwijt ben. Een tip voor alle vrouwen: stop altijd een setje badkleding in je handbagage. Koffers raken nog weleens kwijt en met een maatje zero vind je altijd wel een driehoekje dat past, maar ben je iets groter, dan kan het knap lastig zijn. Verder zorg ik altijd voor teenslippers – zelfs al draag ik ze alleen in het hotel – en een pincet. Er zit altijd wel ergens een haartje dat ik weg wil hebben.

Wat de inpaktechniek betreft neem ik het niet zo nauw. Ik pak de avond van tevoren in, maar leg al eerder setjes kleding klaar. Ik let er wel op dat ze onderling matchen zodat ik eventueel kan wisselen. Vervolgens vouw en rol ik alles op. Mijn kleding is reisbestendig en kreukelt niet. Een kwestie van proppen tot er niets meer bij kan en gáán!”