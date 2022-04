Premium Het beste van De Telegraaf

Spreekuur: zijn kokosproducten eigenlijk wel goed voor ons?

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Ik hoor tegenstrijdige geluiden over stukjes kokos, kokosmelk en kokosolie. Zijn ze gezond of niet?