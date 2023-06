Column Babette: Dit is prijsdiscriminatie en dus verboden

Sommige dingen geloof je pas als je het door hebt. Het is dat ik op vakantie voor zowel mijn vriend als voor mij scheermesjes kocht, anders was ik me er waarschijnlijk nog steeds niet van bewust dat je voor de vrouwelijke variant van een product meer betaalt dan voor de mannelijke versie.

Oftewel: zelfde product, roze kleurtje, andere verpakking en vooral een andere prijs. Vijftig cent meer! In dit geval hè, want de prijzen lopen soms veel hoger op. Pinktax dus.

Het komt erop neer dat nagenoeg dezelfde producten voor vrouwen gemiddeld zeven procent meer kosten omdat ze soms een iets andere vorm hebben en meestal alleen een paar glittertjes extra of een zogenaamd vrouwelijk kleurtje.

Ik was me hier nooit bewust van, simpelweg omdat mijn vriend en ik altijd zelf onze verzorgingsproducten kopen. Tot nu toe. Eenmaal terug van de supermercado deed hij mijn verontwaardiging af met: ’Joh, maak je niet druk.’

Maar ik maak me er wel druk over en ik ben niet de enige. In Amerika blijkt na onderzoek dat vrouwen jaarlijks (omgerekend) zo’n 1200 euro meer betalen dan mannen voor nagenoeg dezelfde producten.

We hebben het dan vooral over deodorant, scheermesjes, douchegel, parfum, vitaminepillen en shampoo. Die in de winkel meestal ver uit elkaar staan zodat we niet door hebben hoe we worden bedonderd.

Vrouwen krijgen nog altijd minder betaald dan mannen en zijn dus ook nog eens meer kwijt aan hun basisverzorging. Dat is niet eerlijk, roepen steeds meer mensen.

Eerder dit jaar is er in Nederland een petitie gestart met als doel dat er duidelijke regelgeving komt. Want dit is prijsdiscriminatie en dus verboden. Bovendien is het tijd dat dergelijke stereotypen in de marketing worden gestopt, vinden zij. Schattig roze hoort niet per se bij vrouwen en stoer zwart bij mannen.

Ben ik het mee eens, ook omdat ik het in mijn portemonnee voel. Want één ding weet ik wel: mijn scheermesjes zijn voortaan niet roze meer, maar blauw.

