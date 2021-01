Huishoudvraag: Hoe krijg ik rookaanslag van mijn schilderij af?

Premium Cultuur

Historisch overzicht ’Surinaamse school’ in Stedelijk Museum

De tentoonstelling Surinaamse school. Van Paramaribo tot Amsterdam in het Stedelijk Museum is een feest voor liefhebbers van schilderkunst. De veelkleurige expositie laat zien dat er geen uniforme of typisch Surinaamse stijl is, maar dat het land een bonte smeltkroes aan artistieke stijlen heeft voo...