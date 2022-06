Vipava 1894: een aromatische zachte wijn met een subtiele toef vanille

Premium Culinair

Wijn voor bij de barbecue

Welke wijn past het best bij vlees van de barbecue? Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat voor vlees. Kip, varken, rund of lam? Met Argentijns of Chileens rood zit je meestal wel goed. In die landen is asado, het Zuid-Amerikaanse grillfestijn, dan ook cultureel erfgoed.