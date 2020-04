Recept van de dag: hete kip

En omdat vandaag de bbq’s allemaal naar buiten komen:

Hete Kip!

Nodig voor 4 personen:

• 2 verse piepkuikens, opengeklapt

• hand grof zeezout

• 4 tenen knoflook

• 4 Spaanse pepers, fijngehakt

• ½ theel laurierpoeder

• 1 theel paprikapoeder (eventueel gerookt)

• 2 theel oregano

• olijfolie

Bereiden:

Knip de rug van de kip door aan beide zijdes van de ruggengraat. Nu met flinke kracht platdrukken. Strooi er zeezout over. Zwaar bord erop en laat zo drie uur liggen. Heb je buiten een bbq staan met deksel, maak er dan een houtskoolvuurtje in. Schud en veeg de kip goed schoon, het zout er af. Maak een salsa van knoflook, pepers, laurierbladpoeder, oregano, paprikapoeder en olie. Heb je geen bbq, gebruik dan de grill en gerookt paprikapoeder. Bak de kip eerst of op de grill of op de bbq en dan vanaf halverwege de baktijd steeds een lik van de saus erop smeren. Maar verder, gewoon in stukjes hakken die kip, nog wat verse saus er over en genieten.