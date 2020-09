Zo krijg je die kattenharen van je kleding

1)

De beste remedie tegen hardnekkige huisdierharen op meubels of kleding is vegen met een latex handschoen. De haren vormen rolletjes die u zo kunt oppakken. Voor een snelle opfrisronde kunt u ook een kleefroller gebruiken.

2)

Vlooien in huis? Was de mand van uw huisdier op 60 graden en stofzuig het hele huis goed, vooral in kiertjes, hoekjes en bij plinten. Behandel daarna zowel de woning als het huisdier met een middel tegen vlooien.

3)

Een vlooienband in de stofzak van de stofzuiger zorgt dat eventueel opgezogen vlooien doodgaan.

4)

Als een huisdier ergens heeft gebraakt, geplast of gepoept, is de vlek niet eens het grootste probleem; het is vooral de geur die blijft hangen. Behandel vlekken op vloer of bank daarom altijd met een sopje van Biotex. De enzymen in dit wasmiddel elimineren de bacteriën die geur veroorzaken.

5)

Is er een ongelukje gebeurd op hoogpolig tapijt? Geen paniek: met koolzuurhoudend mineraalwater ’bubbelt’ u de vlek naar boven. Absorbeer daarna zoveel mogelijk vocht met een flinke hoeveelheid keukenpapier of een oude handdoek. Daarna behandelen met een vlekkenmiddel voor tapijt.

