Recept van de dag: bruine bonen met rijst

Nodig voor 4 personen:

800 gr bruine bonen uit blik of glas, afgespoeld

1 flinke ui, gesnipperd

3 wortels, in stukjes

2 peterseliewortels, in stukjes (of wat bleekselderij)

1 Spaanse peper, zonder zaadjes

1 schouderkarbonade

1 casselerrib

4 dl kippenbouillon

2 eetl azijn

2 eetl mosterd of 2 theel mosterdzaad

Zwarte peper en zout

Bereiding

Gesnipperd uitje heel zacht opzetten met boter. Doe er maar een Spaanse peper bij. En wortel en als je ze kan krijgen ook wat peterseliewortel. In stukjes bij de ui. Nog een klont boter en leg je karbonade erin. Ja, zo’n volvette schouder. Even om en om bruin maken. Dan wat mosterdzaad, of een lik mosterd. Een klein scheutje azijn, nog wat zwarte peper en direct daarop de gespoelde bruine bonen uit blik.

Doe er wat kippenbouillon bij tot de bonen net onderstaan. Breng aan de kook. Snij de casselerrib in stukjes, voeg toe. Nu begint het geuren. Alsof de haard aangaat en de kaarsen branden.

Uurtje op 95° C in de oven of op het fornuis. Haal de karbonade eruit, snij klein en voeg weer toe. Het moet dikker dan soep zijn. Nu proeven en eventueel met zout op smaak brengen.

Serveer met rijst. En in sinaasappelsap gestoofde witlof met walnoten.