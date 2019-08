Recept van de dag: zo maak je tomatensoep

Ze lieten hun yoghurt proeven en ik ging helemaal los, veel te zuur vond ik. Eenmaal thuis begreep ik mijn eigen smaak niet. Heerlijk was het. Voor dit gerecht mag je vast een halve liter van deze yoghurt ophangen in een theedoek.

Thuistelers en adresjesjagers, de echte tomaten zijn er. Mooier van smaak dan nu kan je ze niet krijgen. Maak meteen maar 3 kilo schoon. Dat wil zeggen, zaadjes eruit en die vang je op en bind je in een doekje samen met wat stelen basilicum. Blaadjes bewaar je voor later.

Nodig voor 4 personen en wie nog langskomt:

• 3 kilo tomaten

• 1 takjes basilicum, blaadjes er af

• 1 grote ui, gesnipperd

• 1 teen knoflook

• 2 eetl olijfolie

• zout en peper, klein beetje suiker

• ½ yoghurt, 4 uur uitgelekt.

Bereiden:

Pureer de tomaten. Zet wat water op, hang de tomatenzaden daarin en laat trekken. Zacht koken, kwartier. Haal het zakje eruit. Zet de ui met knoflook aan in olijfolie. Doe de tomatenpulp erbij, bak even mee, dan het kookvocht erbij en aanvullen met water tot het een aangename dikte heeft. Pruttel minstens 40 minuten. Ja, zout en peper, klein beetje suiker. Dan de lobbige soep in kommen serveren met een lepel van de lekkere dikke yoghurt en in reepjes gesneden basilicum.