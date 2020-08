Ook in Amsterdam kun je een fantastische toerist zijn

Ook kozen we niet langer voor oververhitte steden als Venetië of Barcelona, maar voor de onbekendere, kleinere plaatsen. Hadden oog voor duurzaamheid, voelden ons gast. En wilden iets terugdoen. Gingen van de gebaande paden af, met respect voor de lokale cultuur en natuur. En maakten ons zelfs nuttig tijdens de vakantie. Combineerden een goed boek met een paar dagen vrijwilligerswerk. Kookten voor de daklozen, hielpen een kindertehuis bouwen of verzamelden zwerfvuil op het strand.

Deze zomer ziet ons vakantiegedrag er totaal anders uit: we ontdekken vooral hoe mooi Friesland en Zeeland zijn en ondersteunen onze eigen toeristische sector. Dit doen we samen met Duitsers en wat verdwaalde Fransen en Italianen.

Terwijl ik momenteel op vakantie ben, viert een Italiaanse vriendin vakantie in ons huis. Ze stuurde me een WhatsAppbericht om te vertellen dat ze het heerlijk heeft in Amsterdam. Bezoekt musea zonder lange rijen, spekt volop de horeca, geniet van de rust, zwemt zelfs in het water voor onze deur.

Én vroeg waar ze plastic kon vissen. Ja, ik las het goed. Ze zag mensen die vanuit bootjes met een schepnet de grachten schoon hielden. Ik schreef over Plastic Whale, de stichting die strijdt voor plasticvrije grachten. En wees haar meteen op een ander mooi initiatief in de buurt: bewoners en toeristen worden gemobiliseerd om een goede daad te verrichten. In ruil voor een klus zoals vuil prikken of hulpbehoevenden helpen, ontvangen ze een kop koffie of een cadeautje van de lokale winkeliers.

Mijn vriendin gaat dit weekeinde met zwerfvuil aan de slag. En toont dat je je ook in Amsterdam als een fantastische toerist kunt gedragen.

