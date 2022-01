Dit resort op Bonaire is zó fijn dat je er bijna niet af wil

Bijna een fata morgana. Aan de rand van de ietwat stoffige en sfeerloze hoofdweg van en naar Kralendijk ligt, verscholen achter een grote bamboepoort, Bamboo Bonaire Boutique Resort dat verre van stoffig en sfeerloos is. Een ware oase van tropische bomen met daarin dito vogels genesteld, met – uiteraard – bamboehouten villaatjes die elk hun eigen naam, karakter en eigen faciliteiten hebben. Uw verslaggeefster verbleef (oh ironie: zonder partner) in de honeymoonsuite.

Aan de deur van het huisje prijkt een kleurrijk handbeschilderd felblauw bordje met de naam van de gast. Dat gaat, geheel volgens de informatiemap uitgesproken wens, bij het uitchecken de koffer in als aandenken!

Op het resort heerst een serene sfeer. Hoewel volgeboekt, is het alsof je het ’dorp’ voor jezelf hebt. De idyllische paadjes met wuivende palmbomen leiden naar het zoutwaterzwembad en restaurant waar je medevakantiegangers aan de grote, ronde en uitnodigende bar/restaurant CHEFS treft.

Hier wordt ’s ochtends het ontbijt geserveerd, al kan dat ook aan de deur worden gebracht, en vier keer per week koken (op reservering) de Nederlandse chefs Han ten Winkel en Mark Tromop vol enthousiasme voor je neus de heerlijkste gerechten, waarbij ze uitleg en een gezellig praatje niet schuwen. Ver van tevoren reserveren, want het surprisediner is gewild.

Met een paar stappen ben je weer thuis. Eenmaal in de cottage voelt het ook daadwerkelijk zo. Eigenlijk wil je nooit meer je koffer pakken.

Het comfortabele bed staat tegen een met pauwenverendessin behangen muur, met plankjes met accessoires, wat de huiselijke sfeer benadrukt, evenals de vele kussens en het kleedje op het bed. Veel hout: de nachtkastjes, de vloer en het prima uitgeruste keukentje.

Een stenen trap leidt naar de grootste badkamer ooit gezien, met een enorme wastafel en regendouche van eveneens indrukwekkend formaat. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat uw verslaggeefster die niet heeft gebruikt. Voor de dagelijkse wasbeurt is er ook een buitendouche, heerlijk in tropische temperaturen.

Daarna volgde een dagelijks ritueel: een plons in het vierpersoons bubbelbad. Toegegeven: daarna een klein dutje op het fijn opgemaakte tweepersoons daybed dat door bamboehout van de brandende zon wordt afgeschermd. Al werd uiteraard ook de hangmat, gespannen tussen twee palmbomen, getest.

Het enige gevaar van Bamboo Bonaire is dat je niets van het eiland gaat zien. Met zulke faciliteiten wil je het resort niet meer af!

In ’t kort

Interieur

Huiselijk, veel hout, accessoires en natuurlijke materialen.

Locatie

Naast de toeristische hoofdweg, met de zee een straat verderop.

Service

Nederlands, vriendelijk, open.

Praktisch

Vanaf 170 euro per nacht per cottage (voor 2 personen)

bamboobonaire.com