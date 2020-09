Zien: Kasper Jansen maakt meubels van oude kozijnen

Met pensioen gaan betekent niet per se afscheid van je ambacht nemen. Kasper Jansen (79) uit Putten had jarenlang een bouwbedrijf, maar is na zijn pensioen blijven timmeren. Zeker toen corona het hele land thuis hield.

„Houtbewerking is mijn grote hobby en je moet je in zo’n periode toch zien te vermaken, hè”, zegt Jansen nuchter.

„Ik speelde al langere tijd met het idee om een aantal meubels in de stijl van Rietveld te maken. Ik heb een werkplaats in onze schuur... Dit was een goed moment om te beginnen.”

Jansen had toevallig wat oude kozijnen liggen waarmee hij zo aan de slag kon. Eerst verzamelde de Puttenaar alle lectuur met de ontwerpen van Gerrit Rietveld (1888-1964), waarin ook de bijbehorende bouwtekeningen stonden. „Ook de originele kleuren en maten staan in die werken.”

Uiteindelijk viel de keuze op de wereldberoemde rood-blauwe stoel, de kleine en grote kinderstoel en twee Steltman-stoelen.

„Een ’linkse’ en een ’rechtse’. Als je die naast elkaar zet, heb je een bankje. Deze twee zijn ook bijna klaar, de verf is nu aan het drogen.”

Al met al is Jansen toch al zes maanden bezig om de werken van Rietveld zo fraai mogelijk na te bouwen. „In elk meubel zit toch zeker een maand werk.”

„En geduld is hierbij toch belangrijk. Maar als je iets doet, moet je het goed doen, vind ik.”

„Van die oude hardhouten kozijnen heb ik alle delen gezaagd. Al kan het ook ander hout zijn, want het wordt toch allemaal gebeitst. Uiteindelijk zie je dat verschil niet meer.”

„Het scheelt ook dat ik alle apparatuur had om alles op maat te zagen, te schuren en te schilderen”, merkt Jansen bescheiden op.

Jansen is erg tevreden met het mooie resultaat. Jammer is wel dat hij ze niet allemaal in zijn eigen woonkamer kwijt kan. „Wie weet wil een van mijn kinderen ze wel hebben.”

Kussentje

Misschien de belangrijkste vraag: zitten die strakke Rietveld-stoelen eigenlijk lekker? Jansen lacht: „Je moet op de bekende rood-blauwe stoel natuurlijk wel een kussentje leggen, maar hij zit prima, hoor! Voor de kinderstoeltjes moet ik nog een kind charteren om ze uit te proberen. Al zijn de Rietveld-meubels vooral om aan de mensen te laten zien. ”

Naam

Kasper Jansen

Beroep

Eigenaar bouwbedrijf, nu met pensioen

Plaats

Putten

Klus

Reeks Rietveld-meubels

Duur:

Zes maanden.

