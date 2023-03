Bedwantsen meegenomen van vakantie? Dit kun je doen

Volgens experts kun je er de klok op gelijkzetten: na elke vakantieperiode loopt het aantal meldingen van bedwantsen op. Zo dus ook na de voorjaarsvakantie, weet Merijn Janssen van platform Beestjes Kwijt. Volgens hem komen bedwantsen steeds vaker voor. „Ze zijn een serieus probleem.”

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. „We vliegen de hele wereld over, waardoor we onbedoeld de beestjes zelf verspreiden”, zegt Janssen. Ook het feit dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen die weliswaar effectief waren maar tegelijkertijd slecht voor het milieu, aan banden zijn gelegd, zorgt ervoor dat bedwantsen steeds vaker voorkomen. De bestrijdingsmiddelen die nog over zijn, werken minder goed. Janssen: „Helaas zijn bedwantsen van nature zeer resistent. Bestrijding is daardoor minder effectief en veel lastiger.”

Jeuk

Bedwantsen zijn bloedzuigende beestjes. Roodbruin van kleur met een plat lichaam en slechts vijf millimeter groot. “Bedwantsen verstoppen zich door heel je slaapkamer. Ze zitten in kledingkasten, stopcontacten, meubels, plinten en zelfs achter het behang. ‘s Nachts kruipen bedwantsen wél in bed”, zegt Janssen. „Als jij lekker warm ligt te slapen, nemen ze je flink te grazen.”

De beet van een bedwants laat altijd een klein, rood, jeukend bultje achter op je huid. Het lijkt in dat opzicht veel op een muggenbult. “Het verschil is dat bedwantsen niet één keer bijten, maar vaker. Word je ‘s ochtends wakker met meerdere rode bultjes op je been, rug of arm en zitten deze netjes op een rij? Dan weet je bijna zeker dat er bedwantsen in het spel zijn.”

Voorkomen

Er is een aantal dingen die je kunt doen om bedwantsen te voorkomen. Zo lezen we op de website van het RIVM dat het verstandig is om op reis altijd even de bedden te controleren. „Kijk of er kleine donkerbruine of rode vlekjes op de matras en beddengoed te zien zijn”, zo luidt het advies.

Bestrijden

Heb je ze toch per ongeluk in huis gehaald? Het RIVM stelt dat je dan het beste een professioneel inschakelt om ze te bestrijden.

Want zoals Janssen ook al zei: zelf bedwantsen bestrijden is namelijk erg lastig. Het klinkt rigoureus, maar het is wel raadzaak om matrassen, kleding en bedden te vernietigen als er sprake is van een plaag.

Een heel praktische tip als je net terug bent van vakantie en vermoedt dat je bedwantsen hebt meegenomen: pak je koffers en tassen buiten uit en was je kleding meteen op 60 graden of hoger. Je kunt spullen uit de koffer ook een week in de vriezer (-14 graden of kouder) stoppen zodat de bedwantsen en de eitjes doodgaan. Spullen die niet in de vriezer kunnen, kun je het beste vernietigen.

