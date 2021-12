Dagrecept: Wintergroenten met geitenkaas en honing

In de Surinaamse keuken is cassave weer ’de knol van keuze’. Tegelijkertijd lijken sommige varianten in de vergetelheid te raken; neem bijvoorbeeld de aardpeer, ook bekend als de jeruzalemartisjok. Het is dan leuk als je een recept tegenkomt met populaire én vergeten knollen.

Dit komt uit het nieuwe boek Ovenschotels van Wim Ballieu (Uitgeverij Pelckmans). Die knolraap (ook wel raap) is misschien lastig om te vinden; bij onze zuiderburen is hij namelijk wat gangbaarder, pas daarom de hoeveelheden aan zoals u wilt. Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil alle knollen, pel de uien, snijd alles in gelijke stukken en meng met olijfolie.

Kruid met peper, zout, tijm en rozemarijn, leg in een ovenschaal en bak 30 tot 35 minuten. Schil de appels, snijd ze in partjes, besprenkel met citroensap en leg ze bij de groenten. Verdeel de geitenkaas ook over de ovenschaal, besprenkel met honing en olijfolie, en leg nog een kwartiertje in oven. Garneer ten slotte met gehakte noten.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g koolrabi

- 400 g knolraap

- 300 g aardperen

- 300 g zoete aardappelen

- 2 rode uien, 2 appels

- 2 el olijfolie, zout, peper

- 2 takjes tijm

- 2 takjes rozemarijn

- sap 1/2 halve citroen

- 250 g geitenkaas

- 2 el honing

- 150 g gemengde noten