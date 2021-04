Suiker niet goed voor hersenen van kind

Het onderzoek, uitgevoerd op ratten, laat zien dat dagelijkse consumptie van met suiker gezoete dranken tijdens de adolescentie de prestaties op leer- en geheugentaken tijdens de volwassenheid nadelig beïnvloedt.

Geheugen

Jonge ratten kregen hun normale voer én een suikeroplossing van 11%, vergelijkbaar met in de handel verkrijgbare met suiker gezoete dranken. De onderzoekers lieten de ratten vervolgens een hippocampus-afhankelijke geheugentaak uitvoeren die onder andere was ontworpen om de context te onthouden waarin ze eerder een bekend object hadden gezien.

„We ontdekten dat ratten die in hun vroege leven suiker consumeerden, een verminderd vermogen hadden om te onderscheiden dat een object nieuw was voor een specifieke context. De ratten die geen suiker kregen konden wel zien of een object nieuw was of niet”, aldus assistent-professor Emily Noble in sciencedaily.com.

Darmen

De onderzoeksgroep toonde verder aan dat veranderingen in de bacteriën in de darmen de sleutel kunnen zijn tot de door suiker veroorzaakte geheugenstoornis. Noble stelt dat toekomstig onderzoek nodig is om te kijken hoe deze darm-hersensignalering werkt. „Als we weten hoe de bacteriën in de darmen de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden, weten we ook wat voor soort omgeving de hersenen nodig hebben om op een gezonde manier te groeien.”