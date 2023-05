Oproep: hoe besteedt u uw vakantiegeld?

Uit een recent onderzoek van vergelijkingssite Slimster.nl onder 2000 respondenten blijkt dat 40 procent van de Nederlanders van plan is het vakantiegeld ook daadwerkelijk te besteden aan de vakantie. Ruim een derde van de ondervraagden zet het geld op de spaarrekening en een kleiner deel het gebruikt voor het verduurzamen van hun woning. Hoe zit dat bij u?

Gaat uw vakantiegeld (grotendeels) op aan een mooie reis? Waar gaat de reis naartoe?

Of doet u liever andere dingen van uw vakantiegeld? Koopt u bijvoorbeeld een nieuw interieur of een andere auto? Misschien maakt u zich wel zorgen over uw financiële toekomst en zet u het geld liever opzij op een spaarrekening?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.