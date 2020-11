Simpel kookboek blijkt toch niet zo simpel

Alison Roman geniet in haar thuisbasis de Verenigde Staten een cultstatus. Ze schrijft voor de culinaire bijlage van de New York Times, heeft al twee bestsellers uit – waarvan de tweede nu dus in het Nederlands is vertaald – en runt een waanzinnig populair Instagramkanaal.

Mijn verwachtingen bij haar kookboek Nothing fancy, of Bijzonder simpel in het Nederlands, waren dus erg hoog. Qua look en feel werden ze al ingelost: prachtige, felle foto’s en entertainende teksten met veel tips om thuis makkelijk gasten te ontvangen.

Maar hebben de recepten evenveel X-factor als wat ze op Instagram kookt en zou de ’nonchalante appeltaart’ ook De Appeltaart kunnen worden? Haar ’ultieme taartbodem’ werd aanvankelijk een hoop flubber, maar na twee uur in de koelkast was het deeg als bij wonder opgeknapt en kon ik er toch een taartbodem van rollen.

De rest van het recept was supersimpel. Wel dreigde de boel na 40 minuten te verbranden. Net op tijd kon ik de taart redden, maar 35 minuten was beter geweest.

Een opvallende afwijking van het recept dat 45 à 50 minuten in de oven voorschrijft. De smaak van de appeltaart was lekker en de karnemelk gaf een fijne gekaramelliseerde toets, maar het geheel was vrij zout door de vlokken op de rand van het deeg en dan nog eens de royale hoeveelheid in het deeg zelf. Dat deeg was ook best wat werk voor een vieruurtje of dessert zonder echt wauweffect.

Volgende keer skip ik de bodem zelf maken en gebruik ik deeg uit de supermarkt. Da’s pas bijzonder simpel en misschien wel bijna even lekker.

Recept: Nonchalante appeltaart

90 g boter

0,5 tl kaneel

gemalen kardemom en/of gemberpoeder (naar keuze),

taartbodemdeeg

bloem

1 kg friszure appels ongeschild, in partjes van 0,5 cm,

6 el suiker

80 ml karnemelk

zeezoutvlokken

versgemalen zwarte peper

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Smelt in een kleine pan op matig vuur boter (schud af en toe) tot deze na 3 à 4 min. begint te schuimen en bruin kleurt.

Haal van ’t vuur en roer er specerijen naar wens door.

Rol de deeg op een licht met bloem bestoven vel bakpapier tot een lap van zo’n 3 mm dik, in vorm naar keuze.

Schik appelpartjes dakpansgewijs in rijtjes of juist nonchalant op de deegbodem, laat rondom een rand van 5 cm vrij.

Kwast de appels in met de gebruinde boter en strooi er 4 eetlepels suiker over.

Vouw de randen van ’t deeg over de appels, kwast deeg in met karnemelk en strooi de laatste 2 eetlepels suiker eroverheen.

Bestrooi de rand met zeezoutvlokken en zwarte peper.

Leg de taart met papier op een bakplaat met opstaande rand en bak 45-50 min, tot de bodem goudbruin kleurt en de appels zacht en gaar zijn.

Laat afkoelen en serveer met gepaste nonchalance.