Je kunt nu barbecuen in de kerk!

Kamperen en barbecuen, dat kan in het tijdelijke zomerrestaurant van meesterchef Chris Naylor, bekend van sterrenrestaurant Vermeer. Deze week opent het restaurant haar deuren in de oudste kapel van Amsterdam, de Sint Olofskapel aan de Zeedijk. Eind augustus sluiten die deuren weer.

Het restaurant is een vervolg op Roomservice at Olof's, het succesvolle pop-up restaurant dat vier jaar geleden op dezelfde locatie zat en te boek staat als het eerste flexitarische restaurant van Nederland. Ook nu vormen verse groenten een belangrijke basis, aangevuld met producten van de barbecue.

Wel nieuw is het staycation-principe: gasten kunnen in de kapel een paar uur vakantie vieren. De locatie is namelijk ingericht als heus kampeerterrein, inclusief tent en klapstoeltje. En waar je normaliter op de camping wel verantwoordelijk bent voor je eigen eten van de bbq, wordt dat nu voor je gedaan.

Voor 15 euro per persoon boek je een kampeerplaats en krijg je een uitgebreide salade-schotel met mezze-achtige gerechtjes als tabouleh, burrata, hummus. Hierbij kun je van een compacte barbecue-kaart gerechten bestellen, zoals black cod met witte miso, mirin and sake, tonijnsteak met groene kruiden of lamsbout met tarragon ‘boudran’.

Helaas voor de echte campingfanaten: slapen in het tentje kan dan weer niet. Dus wordt het met volle buik de kerk uit.