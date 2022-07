Zingen is goed voor kinderen, maar hoe zit dat precies?

Jeroen Boogaarts, neuroloog Radboud Universiteit Nijmegen: Het meest recente en overtuigende bewijs dat mensen met zorgen juist gaan zingen, vonden we in Italië. Zij begonnen tijdens de lockdown, ieder op hun eigen balkon, te zingen; er ontstond een straatkoor. Door met elkaar te zingen, ontstaat binding die voor een gezamenlijke kracht zorgt.

Eenzaamheid

Dat biedt weerstand tegen angst voor eenzaamheid, onzekerheid en emoties die een grote wissel op onze mentale gezondheid trekken. Prof. Erik Scherder beschreef die bindende kracht van zingen in eerdere ernstige situaties.

Denkt u eens terug aan de aanslagen op de kerstmarkt in Berlijn, tijdens het concert in Manchester, in Parijs. Wat deden de mensen op de plaats van de aanslag, een dag later? Precies: met elkaar zingen. Die binding van het zingen ontstaat doordat men probeert te synchroniseren, hetzelfde ritme na te streven dat ertoe leidt dat de empathie toeneemt. Tijdens samen zingen komt het hormoon oxytocine vrij dat hieraan bijdraagt.

Meerdere studies geven aan dat juist kinderen het tijdens de afgelopen twee jaar van corona heel moeilijk hebben gehad. Angst, onzekerheid, sociale isolatie, minder lichamelijke activiteit en het gemis van school.

Laagdrempelig

Zingen zou voor kinderen een laagdrempelige manier kunnen zijn om praten over wat zij voelen, weer op gang te brengen. Wist u dat als u iets aan uw kinderen duidelijk wilt maken, u het beter zingend dan sprekend kunt doen? Zingen kan de samenwerking tussen kinderen met verschillende etnische en sociaal-economische achtergronden versterken.

Zingen is een heel bijzondere vorm van communiceren. Maar waarom zingen we dan juist zo weinig op de basisschool? Ik ben zelf met het Zingkwartier gestart. Met elkaar zingen op de basisschool, vaste prik, twee keer per week, tijdens de lessen. Dan gaat het als vanzelf.

