Dagrecept: Ceviche met rode biet, mierikswortel en kappertjes

Het is een van de recepten uit het mooie boek Rauwe vis (Terra) van Carrie Solomon. Schil de bieten en snijd in heel dunne plakken. Verwarm in een steelpan de azijn met het water, korianderzaad, suiker en zout. Breng zachtjes aan de kook en laat 5 min. pruttelen.

Draai het vuur uit en leg de bietenplakken in de nog hete saus; laat afkoelen. Schenk in een afsluitbare pot en laat 1 uur rusten. De pickles zijn 1 week gekoeld houdbaar. Meng de slagroom met mierikswortel en zout. Snijd de vis in stukjes en verdeel over twee diepe borden (per twee personen één bord). Verdeel hierover een deel van de pickles. Zet de borden 15 min. in de koelkast.

Snijd 10 plakken van de rode bieten doormidden. Verdeel ze over de 2 borden en daarover de kappertjes en eventueel rode-uienpickles (het recept hiervoor vind je hieronder). Schenk de mierikswortelsaus erover. Bestrooi met zwarte peper en zeezout, serveer direct.

Snijd voor de rode ui-pickles de ui in dunne ringen en doe in een afsluitbare glazen pot. Verwarm de rest van de ingrediënten in een steelpan. Zet het vuur uit zodra het zachtjes begint te borrelen. Schenk over de uienringen, laat 1 uur afkoelen en leg in de koelkast.

Nodig voor 4 personen:

- 150 rode bieten

- 150 ml ciderazijn

- 150 ml water

- 1 el korianderzaad

- 1 el suiker, 2 tl zout

- 100 ml slagroom

- 2 el geraspte mierikswortel (potje), ½ tl zout

- 200 g zeeduivel, zeebaars- of mulfilet (in dunne plakjes, en dan dwars in kleine stukjes gesneden) Je kunt ook je visboer vragen om de vis voor te bereiden.

- 2 el kappertjes

Optioneel: 2 el rode uien-pickles

Rode uienpickles:

- 1 kleine rode ui, 200 ml cider of rijstazijn, 200 ml water, 1 tl zout, 1 el suiker