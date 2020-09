Dit vond Nederland van de zomer 2020

Die zomer van 2020... wat zal die lang in ons geheugen gegrift staan! Vanwege corona zag de zomer er voor velen anders uit dan we begin dit jaar voor ogen hadden. Reizen naar verre oorden gingen niet door, maar daarvoor in de plaats (her)ontdekten we ons eigen land of gingen we iets dichterbij op vakantie zodra dat weer mocht.

Willem Tates laat weten dat hij deze zomer met het vliegtuig op operareis is geweest naar Dresden, Pisa en Praag. Dat hij met een mondkapje naar de opera’s moest, was even wennen.

Voor Ed de Heij was het „een prima zomer”. Hij heeft veel in de tuin kunnen genieten en beleeft momenteel zelfs een heerlijke vakantie op de camping in Italië.

Aafje van der Veen hoopt dat 2021 er heel anders gaat uitzien. „Niet alleen de zomer, maar ook het voorjaar van 2020 is geheel verpest door corona”, schrijft zij. Toch is zij er met de camper op uit geweest: in het voorjaar op een camping in eigen land en in de zomer verkende ze de west- en zuidkust van Frankrijk.

De reactie van Gert Meijboom vat afgelopen seizoen goed samen: „Een zomer om nooit te vergeten.”

Meer reacties:

M. de Bruin: „Deze zomer heb ik doorgewerkt. Vakantie in eigen land is niks. Te druk met al die thuisblijvers en nog duur ook. Volgend jaar gaan we er met de auto op uit. Dan weet ik zeker dat ik op mijn bestemming aankom.”

Ed de Heij: „Helaas hebben veel gezinnen vanwege corona een slechte zomer gehad. Gelukkig hebben wij er zelf weinig last van gehad. Wel is de rondreis die we in het voorjaar naar Zweden zouden maken, uitgesteld. Hopelijk maken we die volgend jaar alsnog.”

Jitske de Vries: „De afgelopen periode was intensief vanwege het herstel van corona en langzaamaan weer beginnen met werken. Maar ik ben blij dat het weer de goede kant op gaat.”

Bert Verharen: „Wat een fantastische zomer! Ik ben 87 jaar, maar ging elke dag lekker fietsen. Dat vind ik geweldig. Ik ben een echte zonaanbidder en van mij mag het qua weer elk jaar zo’n mooie zomer zijn.”

