Raymond (47) is boekhouder én personal trainer: dit is zijn netto inkomen

Sylvia (59) lag 10 dagen in coma op ic: ’Mijn eerste woorden waren: ik wil die prik’

’Jullie halen me toch wel terug’, had de Assendelftse Sylvia Zwart (59) paniekerig gevraagd vlak voor ze in coma werd gebracht. ’Dat kunnen we niet beloven’, antwoordden de artsen. „Ik wilde eerder geen coronavaccin, maar het eerste dat ik zei toen ik weer wakker werd was: ’Ik wil die prik’.”