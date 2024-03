Welk nestkastje gebruik je voor welke vogel? En waar hang je het op?

In mei leggen alle vogels een ei. Maar eigenlijk begint het nu al te kriebelen in vogelland. Vogels vormen paartjes en gaan op zoek naar nestjes om hun aanstaande kroost een veilig onderkomen te bieden.

Die vinden ze in beschutte plekken: dichte bladerdekken, gaten in hoge bomen of kieren en spleten in huizen en gebouwen. Omdat zulke plekken door het verdwijnen van groen en oude huizen steeds minder beschikbaar zijn, is een nestkast een fijne aanvulling.

"Je kunt nog een verschil maken"

De ideale tijd om een kastje op de hangen, is voor aanvang van de winter. Gebruiken vogels het huisje om erin te schuilen, dan is de kans dat ze er in het voorjaar gaan broeden, des te groter. Maar ook als je hem nu ophangt, kun je nog een verschil maken.

Geen spijker in boom

De nestkast moet stevig ophangen. Sla bij voorkeur geen spijkers in de boomstam, er zijn andere, eenvoudige, oplossingen met haken of bijvoorbeeld een binnenband van een fiets waarmee je de nestkast aan de boomstam bindt.

Oude kasten schoonmaken

Vogels gaan niet zelf met water en borstel aan de slag om de nestkasten schoon te maken. Dat doe je best elk najaar. Gebruik geen chemische middelen maar heet water en een schrobber. Draag best handschoenen voor de klus want het kan een smerig boeltje zijn.

Invlieg-opening

Ga je voor een nieuwe nestkast, dan is het beste om eerst goed te kijken naar welke vogels jouw tuin bezoeken en daar de keuze voor het vogelhuisje op aan te passen. De grootte van de invlieg-opening bepaalt wie het nestkastje gaan bewonen. Zo worden mussen, mezen en boomklevers blij van huisjes met kleine openingen, terwijl roodborstjes en winterkoninkjes juist op halfopen nestkasten afkomen.

Juiste plek

Bepaal vervolgens de juiste plek om het kastje te plaatsen. Allereerst is het belangrijk dat de opening uit de wind, regen en zon hangt door de invliegopening naar het noorden, noordoosten of oosten te plaatsen. De wind in ons land komt namelijk meestal uit het zuidwesten. Ook voorkomt dit dat de kastjes in het voorjaar binnenin te heet worden door de brandende zon.

Let er daarnaast op dat je een rustige plek kiest. Bij de voordeur of op een terras is vaak te druk, waardoor de vogels het kastje links laten liggen.

Meeste vogels willen geen naaste buren

Houd bovendien rekening met andere nestplekken in de buurt; veel vogels hebben een territorium waarin ze geen andere vogels dulden. Het advies is daarom om minimaal 10 tot 15 meter afstand tussen verschillende kasten te houden. Vergeet daarom niet om de bij buren na te gaan of zij iets hebben hangen en zo ja, wat. Want voor mussen en zwaluwen geldt weer dat ze het juist fijn vinden om dicht bij elkaar te broeden.

Beplanting in de buurt van een nestkast is aan te raden. Die biedt beschutting en geeft de jonge vogeltjes daarnaast houvast en een rustplek wanneer het tijd is om uit te vliegen. Ook vormen de insecten die er leven een makkelijk toegankelijke voedselbron.

Stekelige struiken

Let er wel op dat de begroeiing geen handig opstapje vormt voor roofzuchtige katten. Je kunt dat voorkomen door de nestkastjes in de buurt van stekelige struiken of hagen te plaatsen. Meidoorn- en bramenhagen zijn uitermate geschikt.

Heeft een vogelpaartje eenmaal een nestkast gekozen, dan is het tijd om in te richten. Een makkelijke manier om de vogels op weg te helpen, is door wat nestmateriaal als wol, stro, hooi en haar neer te leggen of op te hangen. Ook losgeharkt mos wordt dankbaar gebruikt om een nestje te maken.

Ouders en jongen zijn geholpen met een zo natuurlijk mogelijk ingerichte tuin. Dat zorgt voor voldoende insecten, wormen en zaden, oftewel eiwitrijk voedsel dat voor de onverzadigbare kleintjes onmisbaar is om te groeien en voor ouders om aan te sterken.

Voederplek

Richt je zelf een voederplek in, let er dan op dat die niet te dicht bij het nest zit. Ouders zijn dan te veel energie kwijt aan de verdediging van hun territorium door het wegjagen van andere dieren die op het voedsel afkomen.

Ieder huisje...Houd er rekening mee dat de doorsnede van de opening bepalend is voor het soort vogel dat het huisje bezet.

Een (beknopt) overzicht:

28 mm Pimpelmees, zwarte mees

32 mm Koolmees, kuifmees

34 mm Huismus, boomklever, bonte vliegenvanger

45 mm Spreeuw en grote bonte specht

80 mm Holenduif en kauw

Halfholen Roodborst, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart, merel