Wegdromen: 5x bijzondere monumenten

Stijl doggy

Deze12 meter hoge hond, ook wel ’puppy’ genoemd is van top tot teen bedekt met bloemen en staat voor het wereldberoemde Guggenheim museum in de stad Bilbao. Het is een groot kunstwerk uit 1992 van de bekende Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons. De puppy kan worden gezien als een waakhond van het Spaanse museum, maar de enorme hond is ook een van de belangrijkste iconen van de Spaanse stad. De bloemen worden elk seizoen verwisseld, waarbij de handen van twintig tuinmannen nodig zijn. Een stalen frame houdt de bloemen bij elkaar en met een ingebouwd irrigatiesysteem wordt er van water voorzien.

Hang in there

Het bekende Praagse beeld van Sigmund Freud, hangend aan een stok. Als je het beeld niet kent, kan het best schrikwekkend zijn, het toont namelijk een man die op een hoogte van 2,2 meter aan een stok bungelt. Vandaar ook de naam: ’Man hanging out’. Het is een van de meest opvallende kunstwerken van de stad en is geregeld verplaatst van plek. Het beeld is gemaakt door David Cerny met als doel om de onzekerheid van intellectuelen te weerspiegelen.

Haai!

Een opvallend monument, dat is het zeker. Veel mensen waren daarom ook verbaasd toen de haai uit Headington een monumentale status kreeg. De nephaai, gemaakt van glasvezel, werd in 1986 neergezet uit protest door de bewoner van het huis: Bill Heine, een lokale radiopresentator. Hiermee wilde hij aandacht vragen voor de gemeente met zijn in zijn ogen te strenge lokale regeltjes en censuur. Eerdere kunstzinnige uitingen op privéwoningen werden niet toegestaan maar dat gold niet voor de zogeheten Headington Shark. De haai zou namelijk staan voor verandering en onvoorspelbaarheid en niet veel mensen volgden zijn voorbeeld in het maken van een opvallend kunstwerk.

Kind-afschrikkende fontein

In de oude stad van Bern is de bekende Zwitserse stenen Kindlifresserbrunnen te vinden. Letterlijk vertaald ’Fontein van de eter van kleine kinderen’. Het beeld toont een man die halfnaakte kinderen in een tas bij zich heeft en in zijn rechterhand een kind voor zijn wijd open mond houdt. Een opmerkelijk monument, waar verschillende theorieën over rondgaan. Het meest aannemelijk is dat het fonteinbeeld een educatieve maatregel is om kinderen te schrikken om hen goed gedrag aan te leren. Bijzonder is het in elk geval wel...

In zak en olie

Ⓒ Getty Images

Een twee meter hoog bronzen beeld van een visser gekleed in oliezakken: Het Fisherman’s memorial. Het monument is te vinden in de Verenigde Staten waarbij de visser sturend op het dek van het schip uitkijkt over de haven van Gloucester. Het beeld is ontworpen door de Engelse beeldhouwer Leonard F. Craske. Ervoor bevindt zich een kleine plaquette die luidt: Memorial aan de Gloucester fisherman’s, 23 augustus 1923. Het beeld staat er om meer dan tienduizend vissers die in de eerste eeuwen zijn omgekomen op zee te herdenken.