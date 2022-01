Stappenplan voor hét perfecte roerei

1. Goed kloppen

Er is enige discussie over: klop je je roerei van tevoren in een kom of pas nadat je de eieren in de pan hebt gedaan? Wat ons betreft zorgt goed van tevoren kloppen toch écht wel voor een beter resultaat.

De eerste stap is dan ook: breek de eieren in een kom, ongeveer twee per persoon. Klop deze goed zodat het eigeel en eiwit goed door elkaar gemengd zijn.

2. Antiaanbakpan, spatel en boter

De juiste pan is voor een perfect roerei erg belangrijk. Eieren stollen namelijk al bij lage temperaturen en bij een slechte pan blijft het ei aan de bodem plakken en dat wil je niet. Gebruik dus een goede steelpan of een koekenpan met een perfecte antiaanbaklaag.

Giet de eieren in de (koude) pan, samen met een klontje boter. Leg een goede siliconen spatel klaar om continue mee te roeren. Het heet namelijk niet voor niks een roerei.

3. Blijf roeren, neem je tijd, maar stop op tijd

Zoals het woord roerei al zegt, moet je blijven roeren terwijl je het gerecht klaarmaakt. Geen zorgen: langer dan een paar minuten duurt dat niet. Zet het vuur laag aan en blijf roeren. Haal de pan af en toe een momentje van het vuur. Het ei zal blijven garen omdat de bodem van de pan warm blijft, maar je controleert de temperatuur op deze manier beter.

Is het roerei voor 75-80% klaar (dus nog een beetje nat)? Haal hem dan helemaal van het vuur af. Blijf rustig roeren. Je zult zien dat het ei door gaart en net die perfecte zachtheid bereikt. Serveer snel, want je wil niet dat hij verder doorslaat.

Tip om roerei nóg lekkerder te maken

In Frankrijk doen ze het net weer even anders, maar zeker de moeite waard om ook eens te proberen. Zet een pan met water op en breng deze aan de kook. Zet de kom met geklopt ei op de pan boven het kokende water (au bain marie). Blijf roeren met de spatel totdat je de juiste gaarheid hebt bereikt.