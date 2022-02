Wat je kunt doen om sombere gevoelens (iets) te verlichten

Volg betrouwbare bronnen

Het nieuws over de oorlog blijft zich in rap tempo opvolgen. Wil je de actualiteit blijven volgen, zorg er dan in ieder geval voor dat je betrouwbare bronnen raadpleegt met bevestigde informatie.

Verhalen die niet geverifieerd zijn, kunnen namelijk (onnodig) bijdragen aan je sombere of angstige gevoelens.

Stel grenzen

Het lijkt zo verleidelijk om alles van minuut tot minuut te volgen. Het is goed om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, maar zodra je merkt dat het te veel effect heeft op je gemoed, stel dan een grens voor jezelf. Geef jezelf even een pauze van nare berichtgeving.

Voel je toch de onbedwingbare behoefte om naar je telefoon te grijpen, probeer je dan te focussen op andere, lichtere onderwerpen dan de huidige crisis.

Normale routine

Probeer je normale dagelijkse routine zo veel mogelijk aan te houden. Ga dus naar bed op het tijdstip dat je normaal gesproken ook doet en eet wanneer je dat gewend bent. Wanneer er iets traumatisch aan de hand is, hebben veel mensen het gevoel dat ze de controle over hun eigen leven verliezen. Hoe meer je je aan je eigen routine houdt, hoe meer je het gevoel hebt die controle te behouden.

Bewegen

Het kan helpen om beweging te gebruiken als fysieke uitlaatklep van je gevoelens. Door te bewegen kun je namelijk gevoelens van angst en spanning verminderen. Dat betekent niet dat je je enorm in het zweet hoeft te werken. Ga bijvoorbeeld wandelen of doe wat (lichte) rekoefeningen.

Huil als dat nodig is

Huilen kan enorm opluchten! Je gevoelens onderdrukken of opkroppen draagt namelijk bij aan nog meer spanning een stress.

Contact met anderen

Praat met vrienden, collega’s, familieleden of een professional over je gevoelens. Het delen van je emoties met een ander is alleen maar goed; de ander kan je namelijk steun en troost bieden.

Als je merkt dat je je komende maanden terugtrekt, je niet aan een standaardroutine houdt, of intense emoties ervaart die je in de weg zitten, schakel dan de hulp van een expert in.