Britten en Amerikanen zetten gevederde vriend in tijdens WOII Hoe gebruikte M-I6 duif als geheim agent?

Een RAF-piloot neemt een postduif aan boord van zijn Halifax-bommenwerper voor een spionagemissie juni 1943. Ⓒ Alamy Stock Photo

Tegenwoordig bespieden we elkaar vanuit de lucht overal. Met satellieten, vliegtuigen, drones én, zoals onlangs boven de VS bleek, ballonnen. Dat er ook goedkopere vliegende spionnen zijn, bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen zetten Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten de postduif in.