Dit mag nooit meer weg: ’wiebelhondje’ Waldi was overal getuige van

Zelf noemde ik ze altijd ’wiebelhondjes’, die leuke honden met bewegende kop voor in de auto. Maar uit een piepklein onderzoekje voor deze rubriek blijkt dat ze officieel hoedenplankhondjes heten.

Hoedenplank is trouwens een heerlijk ouderwets woord, want wie zet er nog een hoed op die plank achterin de auto? Maar dat terzijde.

Het onderzoekje ontstond door de inzending van Mandy Huijnen uit Valkenburg aan de Geul. Zij stuurt een foto van hondje Waldi, in 1972 de mascotte van de Olympische Spelen in München.

„Van een vriend hebben we dit exemplaar destijds gekregen. Dat is inmiddels vijftig jaar geleden. Sindsdien heeft het, al knikkend, niet op de hoedenplank gestaan, maar op het dashboard, achter de voorruit. Dit tot grote vreugde van onze drie zonen”, vertelt Mandy.

De auto’s wisselden maar Waldi bleef een trouwe metgezel. Mandy: „Op vakantie in Drenthe maar ook op een lange reis dwars door Oost-Europa in de jaren zeventig; in de hete zomerzon van Spanje (kunststof Waldi werd steeds weker in die hitte) en in de sneeuw van Zwitserland. Overal was hij erbij. Soms als speeltje, maar ook weleens als troost.”

Nog steeds staat Waldi voorin de auto, hij heeft het beste uitzicht van iedereen. „Ergens onderweg is hij ooit zijn staartje verloren. Een stuk ouder en her en der een beetje beschadigd. Net als wijzelf...”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl