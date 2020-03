Het werk houdt nooit op voor wereldzeilers Jurre en Suus

Het zeezout zit tot in mijn oren en m’n haar staat alle kanten op. Het stinkt door vliegende vissen die per ongeluk op ons dek zijn geland. We zijn er bijna. Nog 250 kilometer te gaan. In 23 dagen hebben we bijna onze eerste oceaan overgestoken.

Twee jaar lang besteedden we elk vrij uur aan het klaarmaken van ons schip. Gevonden via Marktplaats, we waren direct verliefd. En liefde maakt blind; dat hebben we geweten.

We vervingen de motor, meters elektrakabel, veel in het interieur en schilderden de gehele boot twee keer. Van twee dertigers met goede kantoorbanen werden we wereldzeilers die onderweg werken, kiten en genieten van prachtige omgevingen. Met continu kit, olie en verf op onze handen.

We nemen jullie graag mee naar het leven aan boord, naar klussen op droomlocaties en hoe we onze relatie gezond houden op de kleine ruimte.

