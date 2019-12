Familierecept: Surinaamse soep

„Hierbij een recept van Louise Ristie. Zij was in Paramaribo een zeer bekende dame en gaf kookles aan een groepje Nederlandse dames. Ik woonde met mijn toenmalige man (die op het Nederlandse Planbureau werkte), zoon en dochter een aantal jaren in Suriname.

Mijn vriendinnen en ik leerden bij Louise een beetje Surinaams koken. Op de slotavond van de cursus op zondag 24 februari, waarbij de mannen mee mochten, waren vele hoge gasten. Geweldig gezellig, heerlijk eten en heeeel veeeel Parbo-bier.

De volgende ochtend werden we gebeld door mijn moeder uit Nederland. Ietwat in paniek informeerde ze of er oorlog was, en of we wel veilig waren. Het was daar ruim op de tv. Die nacht, van 24 op 25 februari 1980, was de Revolutie. Gewoon doorheen geslapen en kinderen in de ochtend gewoon naar school, zo op het oog helemaal niets aan de hand!”

Nodig

½ k mager vlees (kip of rund), 3 l water, ¾ theel peper, 4 cm gember, 6 bouillonblokjes, 3 blaadjes daon salam, 3 uitjes, 6 tenen knoflook, 6 takjes soepgroente (selderie), 1 gr Chinese vermicelli (soe-oen), 500 gr geschilde aardappelen, 500 gr tauge, 8 eetl ketjap, olie en zout.

Bereiding

Kook het vlees goed gaar met een 1 ½ theel zout. Zorg dat het steeds drie liter bouillon blijft. Heel het vlees uit de bouillon en pluis het uit tot draadjes. Voeg laos, gember, daon salam, peper, bouillonblokjes, ketjap toe, nog wat zout naar smaak, laat nog 15 minuten koken.

Snij soepgroenten fijn, taugé wassen. Bak in een klein beetje olie de vermicelli, dan het vlees, dan de dun gesneden reepjes aardappel, de uitjes, de knoflook. Laat gaar worden. Op het laatst de selderie erbij. Dan een schep van dat mengsel in een soepkom, taugé erbij, en hete soep er over.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]