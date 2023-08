’Besef dringt door: Altijd geweld in kolonie’

Maar ook ná onafhankelijkheid moordpartijen in Indonesië

Het regent boeken over de dekolonisatie van Indonesië. De auteurs worden vandaag vast geciteerd tijdens de Indiëherdenking in Den Haag. Maar waarom die extra aandacht? „Omdat nu pas het besef is ingedaald dat ons koloniaal verleden gepaard ging met geweld”, zegt prof. Henk Schulte Nordholt.