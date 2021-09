Met deze 5 tips van Zamarra houd je kleding langer mooi

1. Als u een vlek in textiel niet dadelijk behandelt, kan deze zo diep in de vezels trekken dat hij niet meer is te verwijderen. Snel handelen is geboden.

2. Wrijven op een vlek is uit den boze omdat dit de vezels kan beschadigen en de vlek juist dieper in de stof kan drukken. Wel doen: steeds met een schoon stukje doek met water of een geschikt vlekkenmiddel deppen.

3. Doet u graag een beetje extra wasmiddel bij de was? Dit wordt niet goed uitgespoeld en zorgt voor een residu op de kleding, waardoor nog meer vuil wordt aangetrokken. Doseer nooit meer wasmiddel dan de fabrikant aangeeft.

4. Ik ben sowieso geen voorstander van wasverzachter omdat dit ook een residu op kleding achterlaat. Sportkleding wordt er minder vochtdoorlatend door, waardoor transpiratievocht niet weg kan.

5. Zware stukken als truien en sweaters raken uit vorm als ze aan een hangertje hangen. Deze kunt u beter liggend opbergen.

