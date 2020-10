Hoe krijg ik die kalkaanslag van mijn glazen douchewand?

Piet Reeuwijk: „Bij onze dochter zit kalkaanslag op de glazen douchewand. Al twee keer schoongemaakt met schoonmaakazijn en HG kalkaanslagverwijderaar, maar het gaat niet weg.”

Zamarra: Ik raad aan om nogmaals HG te gebruiken en dit een tijdje te laten intrekken. Dan poetsen met een schuurspons of melamine wondersponsjes (zo’n witte). Herhalen totdat alle kalkaanslag weg is. Wil het er nog niet af, dan zou u nog zoutzuur kunnen gebruiken. Dit is een zeer bijtend middel dat zeer voorzichtig moet worden aangebracht. Handschoenen aan, spatbril op, goed ventileren!

Jan Koster: „Wij hebben steenrode, onbewerkte plavuizen in de keuken. Op sommige plekken zitten er grote donkere vlekken in, ik denk vetvlekken. Ik krijg ze er met geen mogelijkheid uit.”

Zamarra: Ongeglazuurde plavuizen zijn poreus en absorberen vlekken. U kunt ze behandelen met HG olie en vetvlekkenabsorbeerder (productnummer 42), verkrijgbaar bij bouwmarkten.

