Wist je dat je 129 liter water per dag verbruikt? Met deze tips kun je minderen

Een groot drinkwatertekort in de nabije toekomst klinkt best eng. Natuurlijk zal er anno 2030 heus nog water bij jou uit de kraan komen, maar dat er iets moet veranderen, is duidelijk. Niet zo gek als je bedenkt dat we gemiddeld zo’n 129 liter water per persoon per dag gebruiken. Zet dat maar eens in 1,5-literflessen in je koelkast...

Douche en toilet

Met het toilet doorspoelen en douchen verbruiken we al ruim 76 liter per dag. Daar valt heel wat te winnen. Korter douchen helpt, ook wat betreft je gasverbruik en zodoende je portemonnee. Waterbesparende douchekoppen besparen tot wel 50% water en die zijn er ook voor in een heerlijke regendouche.

Je toilet is voorzien van een waterreservoir. De meeste kun je tegenwoordig dusdanig instellen dat hij geen 7 liter maar slechts 4,5 liter verbruikt bij elke spoelbeurt. Vaak zitten er twee knoppen, eentje voor doorspoelen bij de grote boodschap – meer water – en eentje voor de kleine – minder water. Maar het kan lonen om die laatste spoelbeurt nog eerder te stoppen.

Zuinige verbruikers

Verder zijn er vaatwassers en wasmachines met een laag waterverbruik te verkrijgen. Het duurt vaak even voordat het water dat uit je kraan komt, warm is. Bij ons neemt dat ook tijd in beslag en daarom gebruiken wij bijna altijd de waterkoker als we warm water nodig hebben. Voor een kleine afwas, een handwas of om de vloer te dweilen. Scheelt toch een minuut waarin je onnodig de kraan laat lopen.

Maar wat mij oprecht verbaast en wat pas echt een drinkwaterbesparing zou opleveren, is het gebruik van grijs water: regenwater. Waarom spoelen we daar het toilet niet mee door? En, mits gefilterd, zou je het zelfs kunnen gebruiken om mee te douchen of de was te doen.

Dát zou ons drinkwaterverbruik minimaal halveren.

