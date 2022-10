Goed voor lichaam en geest: met een tallship zeilen op de Middellandse Zee

’Van alle zeeën die ik ken, is de Noordzee een bokkige rotzee!” Zijn pretogen glinsteren terwijl hij praat. „Vanwege de golfslag en de stroming, je wordt als een malle heen en weer geslingerd. Geef mij maar dit stukje van Middellandse Zee waar we nu zitten.” Henk is 69 en bestuurt samen met zijn zus Sjoukje de Morgenster. Officieel dan, want iedereen aan boord mag achter het roer.

We zijn in Valencia in Spanje aan boord gestapt met negen gasten en zeven bemanningsleden. Lekker rustig, want er kunnen 24 gasten mee op dit prachtige tallship. Het is een van de groenste manieren van reizen en iedereen mag actief meezeilen.

De Morgenster is een voormalige haringlogger van maar liefst 48 meter lang en met twee masten. De hoogste is 29 meter. Ze is vierkant getuigd, dat wil zeggen dat de zeilen dwars op het schip staan waardoor ze haar bijzondere uitstraling krijgt. We zetten koers naar Malaga. Net op tijd verlaten we de haven van Valencia, want de draaibrug is in onderhoud en gaat maar af en toe open.

De Morgenster in volle glorie.

Eenmaal op zee legt Henk uit hoe we op koers blijven door onafgebroken het kompas in de gaten te houden en zo nodig bij te sturen. De stuurman kan het weten, want hij zeilt al bijna zijn leven lang over de wereldzeeën. Op een verhoging op het achterdek staat het roer dat tot mijn schouder reikt.

„Houd haar maar op 240 graden” zegt Henk, wijzend op het digitale kompas dat recht vooruit aan de navigatiehut hangt. „Dan komen we er wel, maar eerst hijsen we de zeilen, daarna kan de motor uit.”

Want hoe milieuvriendelijk zeilen ook is, zonder wind of gehesen zeilen kom je zonder motor niet ver.

Wat een wirwar van lijnen, draden, touwen en kabels lijkt, is in werkelijkheid een strak georganiseerd geheel. Bootsman Titouan legt met een Frans accent uit: „Alles heeft zijn plek en functie en is zorgvuldig en met een eigen knoop vastgemaakt.” Met stoepkrijt illustreert hij op het dek zijn verhaal.

Of ik naar boven wil klimmen, vraagt hij en ik knik, misschien té enthousiast. Want niet veel later hang ik, weliswaar gezekerd, totaal verkrampt in de touwen. Nee, dit is niks voor mij, hijsen is meer mijn ding: de zeilen welteverstaan.

Om te beginnen het brikzeil op het achterdek. Daarna de kleine schuine zeilen. Dan de jib 1, 2 en 3 op het voordek. Benamingen die al snel vertrouwd worden. De wind krijgt langzaam grip op de zeilen en het schip helt iets naar links, eh.... naar bakboord, bedoel ik. We zeilen!

„Aan tafel”, roept scheepskok Wilma op dat moment vanuit haar kombuis. Het keukentje is dwars op het schip gebouwd. „Zodat je niet voorover en dan weer achterover staat te koken”, legt ze uit. We eten mosterdsoep met linzen, een perfecte combinatie!

Terwijl we eten, houdt kapitein Jacob (32) met zijn zongebruinde gezicht en blond gebleekte baard een echte kapitein, boven een oogje in het zeil. Zonder enige moeite houdt hij het schip op koers.

Met stoepkrijt illustreert bootsman Titouan zijn uitleg over het schip. Ⓒ Frank van der Vleuten

Dit is ook het moment dat we in ploegen worden ingedeeld, want degenen die willen, gaan zelf aan de bak. Omdat ik de zon wil zien opkomen, kies ik de shift van 4 tot 8 en zoek ik meteen na de soep mijn hut op. Zachtjes heen en weer wiegend val ik in slaap om meteen weer door mijn wekker te worden gewekt. Althans, zo lijkt het, want blijkbaar heb ik uren diep geslapen.

In het donker stap ik aan dek. Het regent en ik zie alleen de schimmen van teamgenoten. Dan is het mijn beurt om het roer over te nemen. De regen striemt in mijn gezicht en de kou snijdt door mijn botten, maar ik geniet van elke seconde.

De gierende wind langs de zeilen van het krakende schip doet het nog verder naar bakboord overhellen. Twee lampjes in de top van de mast, rood boven groen – het teken voor anderen dat we zonder motor zeilen – geven een vage gloed op de glimmend natte zeilen.

Dan stopt vrij plotseling de regen. Er verschijnen sterren aan de hemel, steeds meer. Het wordt stil en het lijkt alsof er verder niks bestaat. Uren lijken minuten, je verliest je gevoel voor tijd. Ongelooflijk hoeveel sterren er zijn, zelfs de Melkweg is zichtbaar. Af en toe schiet er een felle lichtstreep door de donkerte. De zee is zwart maar licht af en toe door zeevonk felblauw op, daar waar de boeg door het water klieft. Een bijzonder natuurverschijnsel.

Van mij mag dit nog uren duren, maar de zon verlicht de horizon met diep oranje kleuren en kondigt het einde van mijn shift aan. Wilma roept met de geuren van versgebakken brood en eieren het team op om te ontbijten.

Die middag ga ik bij Malaga van boord terwijl de rest koers naar Lissabon zet. Ik loop nog dagen na te deinen, maar vooral na te genieten van dit unieke avontuur.

Zo kom je er

We vlogen in 2,5 uur van Schiphol naar Valencia en terug in drie uur van Malaga naar Schiphol. Fairferry zeilt met zeewaardige passagiersschepen verschillende korte en langere routes. Wij maakten onze zeitrip met de Morgenster.

fairferry.com