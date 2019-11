Recept van de dag: kastanjesoep

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Handenwrijvend van genoegen kan ik jullie al een paar dingen verklappen voor de komende tijd. We gaan zulke leuke dingen doen. Er komt weer een Indische week, en jullie kunnen er een mooi boek mee winnen, en we gaan stoven. Jullie kunnen aan een prachtige workshop meedoen en er komt een week met Mari, vlak voor de Kerst. Jazeker, Mari Maris, die in een recordtijd vier kolossale kookboeken uitbracht en het volgende ligt er nu ook: Maison Mari. Wil je overigens een bloedstollend dagboek lezen over het gevecht tegen een Franse burgermeester, lees dan ook Maison Mari. Voorproefje uit Maison Mari, als voorgerecht, dus: kastanjesoep.