Dit mag nooit meer weg: vaasjes als vast ritueel

Grote schoonmaak, wie doet die nog? Lydia van Berkel-Verkaart niet meer maar haar moeder nog wel. Daarbij hoorde een vast ritueel waarbij deze twee Delfts blauwe vaasjes een belangrijke rol vervulden.

„Ik ben opgegroeid in Hillegom”, vertelt Lydia. „Elk voorjaar hield mijn moeder een grondige grote schoonmaak. Dat begon op zolder. Alles ging van zijn plek, werd opgeruimd en er werd gestofzuigd en gedweild. Vervolgens ging het door naar de eerste etage. Alle beddengoed naar buiten, ook hier weer uitgebreid stofzuigen en dweilen. Waarna de benedenverdieping aan de beurt was.

Bekroning

Na deze grondige en vast uitputtende klus volgde een kleine bekroning. De twee Delfts blauwe vaasjes kwamen van de schoorsteenmantel en Lydia kreeg opdracht een bosje narcissen te halen. „Die bloeiden in die tijd van het jaar en waren dus goedkoop. In elk vaasje gingen drie narcissen, meer passen er niet in. Dan gingen de twee vaasjes voor het raam. De pas gewassen gordijnen werden voor die gelegenheid even ’opgenomen’ zodat er plaats was.”

Waren de narcissen uitgebloeid, dan gingen de vaasjes weer terug naar de vaste plek in de voorkamer. Die werd alleen gebruikt als er visite was. „Zelf gebruikten we alleen de achterkamer, de twee kamers werden gescheiden door schuifdeuren. De vaasjes staan nu bij mij op een mooie plek.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl.