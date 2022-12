Oekraïense Anastasia viert kerst bij Theodora en Bert: ’Ik ben ze heel dankbaar’

De lange eettafel in het gezellige Haarlemse herenhuis van Theodora Smittenaar (66) en haar man Bert Bas (69) is deze kerst vol bezet. Met hun inmiddels volwassen kinderen, maar deze keer is er ook een plekje gereserveerd voor de 26-jarige Anastasia uit het Oekraïense Charkov die sinds deze zomer bij ze woont.

Theodora kijkt ernaar uit om iedereen eindelijk eens bij elkaar aan tafel te hebben, want dat is er nog niet van gekomen. Anastasia is bijna altijd op pad, druk met vrijwilligerswerk voor andere vluchtelingen; spullen verzamelen voor landgenoten aan het front, (kerst)cadeautjes maken voor de kleintjes in haar thuisland of dansles geven aan vluchtelingkinderen, want van huis uit is de Oekraïense danseres en choreograaf.

Al die activiteiten doet Anastasia bij vrijwilligersorganisatie Rasom, gevestigd in de voormalige V&D in Haarlem. Daar ontmoette ze ook Theodora. „Ik sliep toen elke avond op de bank bij mijn zus die met haar twee kinderen al jaren in Haarlem woonde.”

Toen Anastasia er via Rasom achter kwam dat Theodora een kamer voor een vluchteling beschikbaar wilde stellen, was één en één twee. „Haar aanbod kwam op het juiste moment. Oorspronkelijk was mijn plan om door te reizen naar Canada, maar net daarvoor had ik besloten om in Nederland te blijven omdat ik vanuit hier veel kan doen om de mensen in Oekraïne te helpen. Maar slapen op de bank zonder een eigen plek en met twee kleine kinderen in een huis ging niet meer.”

Theodora vindt het de normaalste zaak van de wereld om haar huis te delen; hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Een levenshouding die ze meekreeg in haar jeugd. „Het gezin van mijn moeder kwam in de crisisjaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog met acht kinderen op straat te staan en werd door buurtbewoners opgevangen. In die tijd waren er nog geen douches en al die andere gemakken die we nu wel hebben. Wat is het voor mij dan voor moeite om mijn grote huis te delen met twee mensen die anders op straat of op de bank zouden moeten slapen?”

Dakloze

Want al voordat Theodora en Bert Anastasia in huis namen, was er ook al een andere vaste gast. Een dakloze man die zij via de Regenbooggroep langdurig onderdak bieden.

Toch was het voor Bert allemaal minder vanzelfsprekend. „Je haalt toch vreemde mensen in huis en geeft daarmee je privé op. Iedereen maakt weleens een potje ruzie, dat is dan best ongemakkelijk. Maar ja, we hadden al onze andere gast en dat was heel goed bevallen, dus Anastasia kon er gemakkelijk bij.”

De Oekraïense vindt het ongelooflijk bijzonder wat haar Nederlandse familie voor haar doet. „Deze mensen geven mij precies wat ik op dit moment nodig heb. Daar ben ik ze heel erg dankbaar voor.”

Theodora vindt het zelf allemaal niet zo speciaal. „Het is fijn om zo’n positieve vrouw als Anastasia in huis te hebben, het maakt mij alleen maar blij.”