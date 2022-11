Aanrader: de Elfhuttentocht in ’t Oostenrijkse Skiwelt

Reizen

Zo haal je het meeste uit je laatste dag op vakantie

Die állerlaatste dag van je vliegvakantie, die dag waarop je weer terug naar huis vliegt, voelt vaak een beetje als een verloren dag. Voor veel mensen staat die vertrekdag dan ook echt in het teken van het vertrek. Logisch, maar eigenlijk ook best zonde. Want ook op die laatste dag is het nog gewoon...